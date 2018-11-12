Уэлбек успешно перенес операцию на сломанной лодыжке

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек перенес операцию на сломанной лодыжке. Травму футболист получил в первом тайме матча Лиги Европы со «Спортингом» (0:0) 8 ноября.

«Он выбыл на долгое время. Сможет ли он вернуться до окончания сезона? Думаю, что об этом лучше говорить доктору.

Но я знаю, что это очень серьезная травма. По поводу более точных сроков врачи ответят лучше меня», – сказал главный тренер команды Унаи Эмери.

В текущем сезоне 27-летний Уэлбек сыграл в 14 играх, забив в них пять голов.