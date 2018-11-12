Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уэлбек успешно перенес операцию на сломанной лодыжке

    Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек перенес операцию на сломанной лодыжке. Травму футболист получил в первом тайме матча Лиги Европы со «Спортингом» (0:0) 8 ноября.

    «Он выбыл на долгое время. Сможет ли он вернуться до окончания сезона? Думаю, что об этом лучше говорить доктору.

    Но я знаю, что это очень серьезная травма. По поводу более точных сроков врачи ответят лучше меня», – сказал главный тренер команды Унаи Эмери.

    В текущем сезоне 27-летний Уэлбек сыграл в 14 играх, забив в них пять голов.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2018 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a 12 ноября 2018, 12:20

      Эх, жаль короля....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 12 ноября 2018, 10:00

      Здоровья нашему Дэнни

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 