Уэлбек: «Арсеналу» было сложно, но мы справились»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек боялся повторить в Москве против ЦСКА судьбу «Барселоны», которая уступила в Лиге чемпионов «Роме».

«Чувства комфорта не было. Мы уже видели в еврокубках, с какими сложностями может столкнуться команда, у которой преимущество после первого матча.

Было сложно, мы играли на выезде, в совершенно других условиях, но мы справились», – сказал Уэлбек.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

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