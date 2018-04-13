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    Уэлбек: «Арсеналу» было сложно, но мы справились»

    Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек боялся повторить в Москве против ЦСКА судьбу «Барселоны», которая уступила в Лиге чемпионов «Роме».

    «Чувства комфорта не было. Мы уже видели в еврокубках, с какими сложностями может столкнуться команда, у которой преимущество после первого матча.

    Было сложно, мы играли на выезде, в совершенно других условиях, но мы справились», – сказал Уэлбек.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 06:40
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