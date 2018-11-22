«Арсенал» рассматривает Пепе в качестве замены травмированному Уэлбеку

Руководство «Арсенала» находится в поисках замены нападающему Дэнни Уэлбеку.

На эту вакансию в Лондоне рассматривают форварда «Лилля» Николя Пепе. Он может заменить травмированного англичанина уже в ближайшее январское трансферное окно.

В текущем сезоне 23-летний Пепе провел 14 матчей во всех турнирах за свой клуб, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач.

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