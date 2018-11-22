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    «Арсенал» рассматривает Пепе в качестве замены травмированному Уэлбеку

    Руководство «Арсенала» находится в поисках замены нападающему Дэнни Уэлбеку.

    На эту вакансию в Лондоне рассматривают форварда «Лилля» Николя Пепе. Он может заменить травмированного англичанина уже в ближайшее январское трансферное окно.

    В текущем сезоне 23-летний Пепе провел 14 матчей во всех турнирах за свой клуб, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач.

    Уэлбек получил травму в матче со «Спортингом». Игрока унесли с поля на носилках

    Уэлбек успешно перенес операцию на сломанной лодыжке

    Источник: The Times

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    22.11.2018 07:52
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