Жилберто Силва поддержал получившего травму Уэлбэка

Экс-футболист «Арсенала» Жилберто Силва поддержал форварда лондонского клуба Дэнни Уэлбека, который накануне получил тяжелую травму в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со «Спортингом». Футболист травмировал голеностоп и покинул поле на носилках с кислородной маской.

«Хочу пожелать скорейшего восстановления Уэлбеку после его травмы. Будь сильным», – написал бразилец в своем твиттере.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Спортинг» завершился со счетом 0:0.