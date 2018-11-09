Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жилберто Силва поддержал получившего травму Уэлбэка

    Экс-футболист «Арсенала» Жилберто Силва поддержал форварда лондонского клуба Дэнни Уэлбека, который накануне получил тяжелую травму в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со «Спортингом». Футболист травмировал голеностоп и покинул поле на носилках с кислородной маской.

    «Хочу пожелать скорейшего восстановления Уэлбеку после его травмы. Будь сильным», – написал бразилец в своем твиттере.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Спортинг» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Твиттер Жилберто Силвы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2018 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 9 ноября 2018, 10:55

      Не везёт пацану который сезон...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 