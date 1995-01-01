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    В январе «Арсенал» может продать четырех игроков

    В зимнее трансферное окно лондонский «Арсенал» могут покинуть сразу четыре игрока.

    Лондонцы готовы рассмотреть предложения по полузащитникам Месуту Озилу и Аарону Рэмзи, а также форварду Дэнни Уэлбеку. У двоих последних следующим летом истекают контракты, а клуб не намерен отпускать их бесплатно. Немец же не попадает в основной состав «Арсенала».

    Вероятно, команду покинет и голкипер Давид Оспина, выступающий на правах аренды за «Наполи». Итальянский клуб намерен выкупить контракт 30-летнего вратаря.

    • После первого круга «Арсенал» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 38-ю очками в активе.

    Источник: Fichajes.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1226

      ДАША Д 16 минут назад

      Разгрузят зарплатную ведомость.

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      Рейтинг: +41674

      Рубик Докоян 48 минут назад

      Ну и много за них не заплатят при таком раскладе по контракту. А у Озила самая высокая зарплата 350т. фунтов стерлингов в неделю. Где и кто ему предложит хотя бы близко такую ?

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