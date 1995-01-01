В январе «Арсенал» может продать четырех игроков

В зимнее трансферное окно лондонский «Арсенал» могут покинуть сразу четыре игрока.

Лондонцы готовы рассмотреть предложения по полузащитникам Месуту Озилу и Аарону Рэмзи, а также форварду Дэнни Уэлбеку. У двоих последних следующим летом истекают контракты, а клуб не намерен отпускать их бесплатно. Немец же не попадает в основной состав «Арсенала».

Вероятно, команду покинет и голкипер Давид Оспина, выступающий на правах аренды за «Наполи». Итальянский клуб намерен выкупить контракт 30-летнего вратаря.