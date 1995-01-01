АПЛ. Уэлбек на 91-й минуте принес «Брайтону» гостевую ничью с «Челси»

«Челси» упустил дома победу над «Брайтоном». Единственный мяч хозяев забил форвард Ромелу Лукаку, он отличился во второй встрече подряд. Ему ассистировал Мэйсон Маунт.

Ничью «Брайтону» принес бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дэнни Уэлбек.

Лондонцы поднялись на второе место, опередив «Ливерпуль». «Брайтон» стал десятым.

«Брайтон» впервые забил на «Стэмфорд Бридж» в чемпионате – в седьмом матче.

Англия. АПЛ. 20-й тур

Челси – Брайтон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 28; 1:1 – Уэлбек, 90+1.

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