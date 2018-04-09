Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уэлбек: «Матч против ЦСКА будет сложным, мы все сконцентрированы на нем»

    Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

    «Ситуация с чемпионатом мира разрешится сама собой. Я не выбираю состав. Я сконцентрирован на следующем матче.

    В четверг будет сложно, даже несмотря на то что мы победили в первой игре. Будет сложно, поэтому мы сконцентрированы на этом», – сказал Уэлбек.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2018 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 апреля 2018, 02:12

      Можно даже сказать особливо сложным!!!! Четыре только больше не забивайте, нето апять устанете....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11