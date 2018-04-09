Уэлбек: «Матч против ЦСКА будет сложным, мы все сконцентрированы на нем»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

«Ситуация с чемпионатом мира разрешится сама собой. Я не выбираю состав. Я сконцентрирован на следующем матче.

В четверг будет сложно, даже несмотря на то что мы победили в первой игре. Будет сложно, поэтому мы сконцентрированы на этом», – сказал Уэлбек.

Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля.