Уэлбек может перейти в «Эвертон» свободным агентом

Форвард Дэнни Уэлбек покинет «Арсенал» в летнее трансферное окно. У игрока истекает контракт с клубом, соглашение не будут продлевать. Футболист уже попрощался с болельщиками клуба.

По информации Evening Standard, футболист хочет остаться в Англии. Им интересуются пять клубов: «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Сообщается, что ливерпульский клуб – основной претендент на игрока.

«Эвертон» готов увеличить зарплату футболисту, в «Арсенале» Уэлбек получает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Сам игрок хочет перейти в команду, которая стремится попасть в Лигу чемпионов.