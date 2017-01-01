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    Уэлбек может перейти в «Эвертон» свободным агентом

    Форвард Дэнни Уэлбек покинет «Арсенал» в летнее трансферное окно. У игрока истекает контракт с клубом, соглашение не будут продлевать. Футболист уже попрощался с болельщиками клуба.

    По информации Evening Standard, футболист хочет остаться в Англии. Им интересуются пять клубов: «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Сообщается, что ливерпульский клуб – основной претендент на игрока.

    «Эвертон» готов увеличить зарплату футболисту, в «Арсенале» Уэлбек получает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Сам игрок хочет перейти в команду, которая стремится попасть в Лигу чемпионов.

    • «Эвертон» финишировал восьмым в Премьер-лиге.
    • В прошедшем сезоне АПЛ Уэлбек сыграл в восьми играх, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • В Лиге Европы он провел четыре игры и забил два гола.
    • Футболист пропустил большую часть сезона из-за перелома лодыжки. В ноябре он перенес операцию.

    Источник: Evening Standard

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