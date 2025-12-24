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Динамо Бр
Сергей Терехов
Новости
€ 100 тыс
Сергей Терехов - новости
Динамо Бр
27 июня 1990 (36), Брянск
#32 | Защитник
179 см | 72 кг
Россия
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Фото
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
Фото
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Фото
«Кубань» Ещенко подписала экс-игрока сборной России
19 февраля
Экс-игрок «Химок»: «Садыгов кинул государство, спортсменов и персонал на 1,3 миллиарда рублей»
2025.12.24 18:11
2
Терехов – о долге «Химок»: «Клуб должен всему миру, а Садыгов говорит, что он не при делах»
2025.08.16 12:55
Экс-защитник «Химок» – о банкротстве клуба: «Вызывает недоумение, почему люди радуются»
2025.06.22 19:43
2
«Сочи» расстался с экс-игроком сборной России
2025.06.14 15:59
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов
2025.02.20 19:09
Фото
«Сочи» вернул экс-защитника сборной России
2025.01.23 17:26
3
Фото
«Химки» объявили об уходе серебряного призера РПЛ
2025.01.16 17:10
«Химки» запланировали зимнюю распродажу игроков
2024.12.23 16:36
1
«Без слабых мест»: Терехов назвал сильнейшего форварда РПЛ
2024.05.08 23:31
3
Терехов оценил возможность своего вызова в сборную России
2023.10.19 10:57
Фото
«Химки» подписали экс-защитника сборной России
2023.08.09 10:43
Защитник сборной России ушел из «Сочи»: им интересуются ЦСКА и «Рубин» («СЭ»)
2023.06.06 10:44
3
«Рубин» и «Оренбург» интересуются защитником «Сочи»
2023.05.11 12:24
Футболист «Сочи» рассказал, что его родители не могут прийти на стадион из-за Fan ID
2023.04.04 13:45
5
Терехов дал дерзкий совет игрокам, которые не чувствуют мотивации без еврокубков
2023.04.02 15:43
3
Терехов: «Из-за Fan ID мои родители не ходят на футбол. Они не пользуются интернетом»
2022.11.13 20:21
9
Терехов: «Сочи» может претендовать на топ-3 РПЛ»
2022.11.13 19:07
6
Терехов: «Сочи» на осетинских пирогах второе место занял. Карпин, думаю, знает об этом, поэтому в сборную не вызвал»
2022.09.17 09:14
Защитник «Сочи» Терехов: «Решил своей ошибкой помочь «Спартаку»
2022.08.15 10:43
6
Терехов: «По каким критериям «Спартак» топ-клуб? Он десятые места занимает»
2022.07.24 11:41
23
Терехов: «Спартак» любит «поджигать» по каждой теме»
2022.07.05 18:18
ЦСКА начал переговоры с «Сочи» по трансферу Терехова. На переходе настаивает Федотов
2022.06.15 14:20
3
Три игрока «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с Федотовым
2022.06.07 08:13
10
Терехов: «Матч с «Нижним Новгородом» будет тяжелее, чем с ЦСКА»
2022.05.13 07:55
1
Терехов: «Игрокам «Сочи» еще рано вешать медали на шеи. Впереди два тура»
2022.05.10 08:58
1
Терехов – об отстранении России: «Это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят»
2022.05.10 08:22
Терехов: «Сочи» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Почему нет?»
2022.05.10 07:49
9
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Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
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Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
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Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
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Пономарев вынес вердикт Максименко
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«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
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Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
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Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
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