РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов по итогам заседания палаты по разрешению споров.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по делам экс-игрока команды Сергея Терехова, ныне выступающего за «Сочи», и АНО «Футбол-Хоккей».

Полный текст решений палаты по разрешению споров по итогам заседания 19 февраля в отношении «Химок» приведен ниже:

1. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Сергея Терехова в отношении АНО «ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объeме. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Сергею Терехову задолженность по выплате выходного пособия. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Сергею Терехову задолженность по заработной плате. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Сергею Терехову задолженность по компенсации за неиспользованный отпуск. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Сергею Терехову проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей. Применить к АНО «ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО «ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Тереховым С.Ю., установленных настоящим решением.

2. Удовлетворить заявление АНО «Футбол-Хоккей» г. Тюмень в отношении АНО «ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о компенсационных выплатах за подготовку футболиста Ильи Порохова частично. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить АНО «Футбол-Хоккей» г. Тюмень задолженность по договору о компенсационных выплатах за подготовку футболиста Ильи Порохова. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить АНО «Футбол-Хоккей» г. Тюмень проценты за нарушение сроков выплат по договору о компенсационных выплатах за подготовку футболиста Ильи Порохова в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Применить к АНО «ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО «ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед АНО «Футбол-Хоккей» г. Тюмень, установленных настоящим решением. В остальной части требования АНО «Футбол-Хоккей» г. Тюмень отношении АНО «ФК «Химки» оставить без рассмотрения.

20 февраля состоялось еще одно заседание палаты, по итогам которого на «Химки» также наложен запрет на регистрацию новых футболистов в связи с делом игрока Петроса Аветисяна. Текст решений в отношении клуба приводит официальный сайт РФС.

1. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Петроса Аветисяна отношении АНО «ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объeме. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Петросу Аветисяну задолженность по выплате заработной платы. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Петросу Аветисяну задолженность по выплате выходного пособия. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Петросу Аветисяну проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей. Применить к АНО «ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО «ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Петросом Аветисяном, установленных настоящим решением.

2. Удовлетворить первое заявление футболиста-профессионала Мохаммада Амира Хамаюни о применении санкций в отношении АНО «ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 3 декабря 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 3 декабря 2024 года применить к АНО «ФК «Химки» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.