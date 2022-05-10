Терехов – об отстранении России: «Это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят»

Защитник сборной России Сергей Терехов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

— Насколько сильным ударом стало для вас отстранение сб

орной России от стыковых матчей ЧМ-2022?

— Конечно, когда тебя в 31 год впервые вызывают в сборную и появляется шанс попасть на чемпионат мира, это сильный удар. Потому что, объективно говоря, такой возможности больше не предоставится. Но это жизнь, ничего не поделаешь.

Надо дальше играть, приносить пользу команде. Я всe равно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят. Дай Бог, чтобы скорее. И я думаю, всe будет нормально.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

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Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?