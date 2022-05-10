Терехов – об отстранении России: «Это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят»

Защитник сборной России Сергей Терехов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
— Насколько сильным ударом стало для вас отстранение сб
орной России от стыковых матчей ЧМ-2022?
— Конечно, когда тебя в 31 год впервые вызывают в сборную и появляется шанс попасть на чемпионат мира, это сильный удар. Потому что, объективно говоря, такой возможности больше не предоставится. Но это жизнь, ничего не поделаешь.
Надо дальше играть, приносить пользу команде. Я всe равно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят. Дай Бог, чтобы скорее. И я думаю, всe будет нормально.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Известия»