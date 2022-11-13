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    Терехов: «Из-за Fan ID мои родители не ходят на футбол. Они не пользуются интернетом»

    Защитник «Сочи» Сергей Терехов раскритиковал систему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Мои родители не могут прийти на футбол, у них нет Госуслуг. Они не пользуются интернетом.

    После Нового года, когда это введут в Москве, у нас совсем все плохо станет с посещаемостью», – считает Терехов.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66446

      portero 26 минут назад

      Тиранам важно гнобить народ, по любому....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6725

      sochi-2013 > portero 7 минут назад

      А взрывы на стадионах тебе нужны?

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