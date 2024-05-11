Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андерсон - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1995 (31)
#3 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Визела
29
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
1' - 90'
14'
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фамаликан
3 : 2
06.04.2024
Визела
46' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Визела
0 : 4
31.03.2024
Каза Пиа
66' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
4 : 1
16.03.2024
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Визела
2 : 1
09.03.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Визела
3 : 3
25.02.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Бенфика
6 : 1
18.02.2024
Визела
1' - 90'
52'
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
0 : 1
13.02.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
0 : 1
04.02.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
5 : 0
28.01.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Визела
2 : 5
18.01.2024
Спортинг
1' - 90'
66'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эштрела
1 : 1
06.01.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Визела
0 : 0
23.12.2023
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
16.12.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
1 : 3
08.12.2023
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Визела
0 : 0
11.11.2023
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 1
05.11.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Визела
0 : 2
29.10.2023
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
0 : 0
07.10.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
1' - 90'
29'
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 2
23.09.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Визела
1 : 2
16.09.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
1 : 0
01.09.2023
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
27.08.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 2
20.08.2023
Арука
1' - 81'
45'
Португалия. Примейра, 1 тур
Спортинг
3 : 2
12.08.2023
Визела
1' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
3
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
6
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+