Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анзор Саная - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Анзор
    Отчество Зурабович
    Фамилия Саная
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 мая 1989 (33 года)
    Рост 174
    Вес 72
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 15 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    20.11.2022 1' -63' Енисей (Красноярск) 2:0 Алания (Владикавказ)
    13.11.2022 73' -90' Рубин (Казань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    29.10.2022 1' -74' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.10.2022 1' -73' Енисей (Красноярск) 3:1 Уфа (Уфа)
    16'
    14.10.2022 1' -74' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Енисей (Красноярск)
    09.10.2022 1' -83' Родина (Москва) 0:2 Енисей (Красноярск)
    49'
    01.10.2022 1' -73' Енисей (Красноярск) 2:0 Динамо Мх (Махачкала)
    51' 41'
    25.09.2022 71' -90' Балтика (Калининград) 3:2 Енисей (Красноярск)
    18.09.2022 1' -60' Енисей (Красноярск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    43'
    11.09.2022 1' -66' Краснодар-2 (Краснодар) 1:2 Енисей (Красноярск)
    04.09.2022 1' -72' Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29.08.2022 60' -90' Арсенал (Тула) 2:2 Енисей (Красноярск)
    21.08.2022 59' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    14.08.2022 77' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Енисей (Красноярск)
    06.08.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    31.07.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.07.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:2 Рубин (Казань)
    16.07.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    • Читайте нас: 
    11