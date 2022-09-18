Анзор Саная - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Анзор
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Саная
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|72
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Анзор
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Саная
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|15
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|20.11.2022
|1' -63'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|13.11.2022
|73' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|29.10.2022
|1' -74'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.10.2022
|1' -73'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Уфа (Уфа)
|16'
|14.10.2022
|1' -74'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|09.10.2022
|1' -83'
|Родина (Москва)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|49'
|01.10.2022
|1' -73'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|51' 41'
|25.09.2022
|71' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Енисей (Красноярск)
|18.09.2022
|1' -60'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|43'
|11.09.2022
|1' -66'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|04.09.2022
|1' -72'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.08.2022
|60' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|21.08.2022
|59' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|14.08.2022
|77' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Рубин (Казань)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)