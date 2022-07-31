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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Енисей
Алания - Енисей: обзор матча 31 июля 2022
Алания
31.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
9'
А. Галоян
15'
Е. Апушников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Енисей
78'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Н. Глушков
78'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Окладников
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Мазурин
74'
70'
Желтая карточка
А. Канаплин
Замена
А. Ташаев
️️️️
Д. Дзахов
62'
Желтая карточка
А. Засеев
60'
55'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Е. Воронин
46'
Замена
А. Арустамян
️️️️
Р. Гыстаров
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Т. Мелекесцев
46'
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Бутаев
46'
Желтая карточка
А. Бутаев
40'
15'
ГОЛ! 1:1!
Е. Апушников
ГОЛ! 1:0!
А. Галоян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
87
Андрей Мазурин
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
19
Бутаев
13
Засеев
80
Хосонов
71
Дзахов
21
Галоян
22
Цараев
87
Мазурин
23
Мелекесцев
4-2-1-2-1
23
Антипин
13
Марков
33
Масловский
33
Феррейра
2
Кичин
64
Ланин
10
Гыстаров
8
Иванов
37
Воронин
19
Глушков
99
Апушников
19
Бутаев
15
Хабалов
15
Хабалов
19
Бутаев
87
Мазурин
11
Чочиев
11
Чочиев
87
Мазурин
71
Дзахов
88
Ташаев
88
Ташаев
71
Дзахов
23
Мелекесцев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
23
Мелекесцев
10
Гыстаров
70
Арустамян
70
Арустамян
10
Гыстаров
19
Глушков
90
Ломакин
90
Ломакин
19
Глушков
Окладников
84
Молтенинов
84
Молтенинов
Окладников
37
Воронин
8
Канаплин
8
Канаплин
37
Воронин
75
Окладников
75
Окладников
Остались в запасе
Алания
Енисей
13
Даниил Григорьев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
9
Евгений Песиков
ЛВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ЦП
Остались в запасе
9
Евгений Песиков
ЛВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Алания - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Ставрополь)
Артем Перов (Москва)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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