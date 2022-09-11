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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Енисей
Краснодар-2 - Енисей: обзор матча 11 сентября 2022
Краснодар-2
11.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
17'
Д. Карпов
45+1'
В. Кичин
69'
К. Столбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Енисей
Желтая карточка
Б. Логачев
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карпов
86'
83'
Желтая карточка
В. Хозин
78'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Ломакин
78'
Замена
В. Стежко
️️️️
Е. Иванов
Замена
Р. Апеков
️️️️
И. Манелов
74'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Кокоев
74'
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Столбов
Желтая карточка
Н. Плотников
67'
66'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Саная
65'
Замена
К. Столбов
️️️️
Р. Гыстаров
62'
Желтая карточка
А. Масловский
Желтая карточка
Д. Окоронкво
58'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Окоронкво
58'
57'
Замена
В. Хозин
️️️️
Н. Марков
51'
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
С. Пузанов
️️️️
Д. Пивоваров
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Кичин
Замена
Н. Плотников
️️️️
Д. Кратков
44'
Желтая карточка
М. Сухорученко
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Карпов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
11
Олег Ознобихин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Штепа
32
Пивоваров
44
Сухорученко
55
Логачев
35
Гайворонский
88
Кратков
18
Ндука
17
Кокоев
2
Манелов
20
Окоронкво
11
Карпов
4-2-2-1-1
23
Антипин
13
Марков
2
Кичин
33
Феррейра
33
Масловский
64
Ланин
10
Гыстаров
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
32
Саная
32
Пивоваров
13
Пузанов
13
Пузанов
32
Пивоваров
88
Кратков
19
Плотников
19
Плотников
88
Кратков
20
Окоронкво
90
Кутовой
90
Кутовой
20
Окоронкво
17
Кокоев
20
Халназаров
20
Халназаров
17
Кокоев
2
Манелов
11
Апеков
11
Апеков
2
Манелов
90
Ломакин
77
Самойлов
77
Самойлов
90
Ломакин
13
Марков
2
Хозин
2
Хозин
13
Марков
10
Гыстаров
20
Столбов
20
Столбов
10
Гыстаров
32
Саная
10
Умаев
10
Умаев
32
Саная
8
Иванов
5
Стежко
5
Стежко
8
Иванов
Остались в запасе
Краснодар-2
Енисей
62
Рустам Берзегов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
26
Валентин Гришин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
11
Олег Ознобихин
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
62
Рустам Берзегов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
26
Валентин Гришин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
11
Олег Ознобихин
АП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Краснодар-2 - Енисей
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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