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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Енисей
Рубин - Енисей: обзор матча 13 ноября 2022
Рубин
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Енисей
90'
+5
Замена
Н. Марков
️️️️
И. Умаев
90'
+4
Вторая желтая
Н. Раздорских
88'
Желтая карточка
Н. Раздорских
73'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Ломакин
Замена
В. Лисакович
️️️️
А. Дзагоев
70'
Замена
А. Попов
️️️️
Р. Безруков
70'
56'
Желтая карточка
В. Стежко
46'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Окладников
Замена
А. Грицаенко
️️️️
А. Мартынович
46'
Желтая карточка
Р. Безруков
45'
+1
Желтая карточка
А. Мартынович
45'
+1
Желтая карточка
А. Дзагоев
30'
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Костюков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Рубин
86
Никита Корец
ВР
31
Александр Беленов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-3-2-1
99
Дюпин
71
Самошников
2
Тесленко
14
Мартынович
70
Кабутов
21
Зотов
23
Безруков
66
Дзагоев
17
Горбунов
77
Костюков
7
Фамейе
3-2-3-1-1
23
Антипин
33
Масловский
5
Стежко
33
Феррейра
13
Бардыбахин
2
Кичин
21
Раздорских
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
14
Мартынович
27
Грицаенко
27
Грицаенко
14
Мартынович
23
Безруков
18
Попов
18
Попов
23
Безруков
66
Дзагоев
99
Лисакович
99
Лисакович
66
Дзагоев
77
Костюков
9
Муллин
9
Муллин
77
Костюков
Умаев
13
Марков
13
Марков
Умаев
75
Окладников
10
Умаев
10
Умаев
75
Окладников
90
Ломакин
32
Саная
32
Саная
90
Ломакин
Остались в запасе
Рубин
Енисей
86
Никита Корец
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Рубин - Енисей
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев (Грозный)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
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