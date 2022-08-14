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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 14 августа 2022
Волгарь
14.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
62'
И. Стефанович
90+1'
Д. Лесников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Енисей
Замена
А. Носов
️️️️
А. Гилязетдинов
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Д. Лесников
90'
+1
Желтая карточка
М. Агеев
89'
85'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Желтая карточка
Д. Ведерников
81'
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Делькин
80'
77'
Замена
А. Саная
️️️️
Н. Глушков
Желтая карточка
Д. Лесников
64'
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
62'
Замена
Д. Лесников
️️️️
И. Стефанович
62'
58'
Замена
А. Окладников
️️️️
И. Молтенинов
58'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Ломакин
Желтая карточка
А. Павлишин
53'
Желтая карточка
И. Ращеня
52'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Н. Капленко
46'
46'
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
В. Бардыбахин
45'
+3
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
И. Стефанович
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-1-2-3
30
Саганович
6
Печенкин
69
Козлов
5
Гаврилович
3
Ведерников
8
Капленко
7
Павлишин
8
Талалай
23
Стефанович
90
Делькин
43
Гилязетдинов
4-1-2-2-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
2
Кичин
33
Феррейра
33
Масловский
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
37
Воронин
19
Глушков
84
Молтенинов
8
Капленко
4
Ращеня
4
Ращеня
8
Капленко
90
Делькин
13
Агеев
13
Агеев
90
Делькин
43
Гилязетдинов
11
Носов
11
Носов
43
Гилязетдинов
23
Стефанович
17
Лесников
17
Лесников
23
Стефанович
13
Бардыбахин
10
Гыстаров
10
Гыстаров
13
Бардыбахин
19
Глушков
32
Саная
32
Саная
19
Глушков
84
Молтенинов
75
Окладников
75
Окладников
84
Молтенинов
90
Ломакин
8
Канаплин
8
Канаплин
90
Ломакин
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
1
Владислав Ямпольский
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Волгарь - Енисей
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
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Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Юрий Ярушкин (Вологда)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Центральный
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