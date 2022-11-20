Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Алания
Енисей - Алания: обзор матча 20 ноября 2022
Енисей
20.11.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Алания
71'
А. Ломакин
74'
К. Столбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Алания
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Ломакин
84'
Замена
И. Умаев
️️️️
Н. Глушков
84'
80'
Замена
А. Комиссаров
️️️️
А. Цараев
75'
Замена
️️️️
А. Мазурин
75'
Замена
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 2:0!
К. Столбов
74'
Желтая карточка
В. Кичин
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
71'
Замена
А. Окладников
️️️️
А. Саная
63'
Замена
К. Столбов
️️️️
Р. Гыстаров
57'
46'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Коротков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Александр Комиссаров
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Антипин
2
Кичин
5
Стежко
33
Феррейра
33
Масловский
64
Ланин
10
Гыстаров
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
32
Саная
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
15
Кочиев
5
Татаев
24
Коротков
13
Засеев
80
Хосонов
73
Петров
22
Цараев
15
Хабалов
87
Мазурин
14
Машуков
10
Гыстаров
20
Столбов
20
Столбов
10
Гыстаров
19
Глушков
10
Умаев
10
Умаев
19
Глушков
90
Ломакин
8
Канаплин
8
Канаплин
90
Ломакин
32
Саная
75
Окладников
75
Окладников
32
Саная
24
Коротков
8
Хугаев
8
Хугаев
24
Коротков
22
Цараев
9
Комиссаров
9
Комиссаров
22
Цараев
Остались в запасе
Енисей
Алания
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Енисей - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Роман Труханович (Барнаул)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Енисей
Алания
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+