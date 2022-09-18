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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Акрон
Енисей - Акрон: обзор матча 18 сентября 2022
Енисей
18.09.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Акрон
85'
Желтая карточка
К. Савичев
Желтая карточка
И. Умаев
83'
77'
Замена
С. Макаров
️️️️
Д. Полубояринов
Замена
А. Окладников
️️️️
А. Ломакин
75'
74'
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Марухин
Желтая карточка
Н. Глушков
68'
60'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
60'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Килин
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Саная
60'
Желтая карточка
А. Саная
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Антипин
2
Кичин
33
Масловский
33
Феррейра
13
Марков
64
Ланин
10
Гыстаров
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
32
Саная
4-2-2-2
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
90
Шакуро
4
Рогач
27
Чудин
20
Полубояринов
18
Килин
99
Палиенко
10
Базелюк
12
Марухин
90
Ломакин
75
Окладников
75
Окладников
90
Ломакин
32
Саная
10
Умаев
10
Умаев
32
Саная
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
20
Полубояринов
6
Макаров
6
Макаров
20
Полубояринов
18
Килин
77
Сасин
77
Сасин
18
Килин
12
Марухин
99
Азаров
99
Азаров
12
Марухин
Остались в запасе
Енисей
Акрон
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Енисей - Акрон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Евгений Синянский (Ярославль)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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