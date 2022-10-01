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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Динамо Мх
Енисей - Динамо Мх: обзор матча 01 октября 2022
Енисей
01.10.2022, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
33'
А. Ломакин
51'
А. Саная (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Динамо Мх
Замена
А. Арустамян
️️️️
Н. Глушков
83'
74'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Э. Атабаев
74'
Замена
С. Лысенко
️️️️
З. Юсупов
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Саная
73'
Замена
В. Стежко
️️️️
А. Ломакин
73'
65'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Желтая карточка
В. Кичин
62'
62'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Саная
51'
50'
Желтая карточка
М. Алибеков
Желтая карточка
А. Саная
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
33'
26'
Желтая карточка
Э. Атабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
8
Шамиль Исаев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Антипин
13
Бардыбахин
33
Масловский
33
Феррейра
2
Кичин
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
32
Саная
75
Окладников
3-2-4-1
1
Хамхоев
99
Алибеков
4
Шумахов
4
Ибрагимов
13
Кагермазов
33
Халимбеков
7
Абдурагимов
22
Юсупов
47
Глушков
18
Атабаев
9
Дибиргаджиев
32
Саная
2
Хозин
2
Хозин
32
Саная
90
Ломакин
5
Стежко
5
Стежко
90
Ломакин
19
Глушков
70
Арустамян
70
Арустамян
19
Глушков
18
Атабаев
3
Гасанов
3
Гасанов
18
Атабаев
9
Дибиргаджиев
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
22
Юсупов
9
Лысенко
9
Лысенко
22
Юсупов
Остались в запасе
Енисей
Динамо Мх
22
Дмитрий Ребров
ВР
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
24
Дмитрий Терновский
ВР
8
Шамиль Исаев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
8
Шамиль Исаев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Енисей - Динамо Мх
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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