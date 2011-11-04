Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008