|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|25.07.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)