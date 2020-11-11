|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|28.03.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|06.03.2021
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|05.12.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|25.11.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Балтика (Калининград)
|20.11.2020
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|11.11.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|23.09.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|09.09.2020
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|05.09.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|30.08.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|22.08.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Велес (Москва)
|16.08.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|12.08.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|08.08.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|02.08.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)