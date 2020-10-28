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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Шинник
Крылья Советов - Шинник: обзор матча 28 октября 2020
Крылья Советов
28.10.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
4 : 1
Завершен
Шинник
3'
И. Сергеев
40'
И. Сергеев
52'
И. Сергеев (П)
69'
Е. Голенков
89'
А. Гонгапшев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Шинник
89'
ГОЛ! 4:1!
А. Гонгапшев
81'
Замена
П. Евсеев
️️️️
А. Щадин
Желтая карточка
С. Божин
75'
Замена
М. Карпов
️️️️
Д. Кабутов
73'
71'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 4:0!
Е. Голенков
69'
66'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Н. Маляров
Замена
А. Солдатенков
️️️️
В. Полуяхтов
65'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Р. Ежов
61'
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Сергеев
58'
Замена
Д. Якуба
️️️️
А. Гацкан
57'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Сергеев
52'
51'
Желтая карточка
Д. Кутин
46'
Замена
Т. Пухов
️️️️
И. Олейников
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
40'
36'
Желтая карточка
И. Олейников
Желтая карточка
М. Витюгов
18'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
94
Степан Шерстнев
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-4-1-2
1
Ломаев
2
Полуяхтов
47
Божин
23
Чернов
23
Комбаров
8
Витюгов
8
Гацкан
70
Кабутов
29
Ежов
33
Сергеев
10
Цыпченко
3-3-2-2
22
Зириков
5
Кутин
76
Стешин
17
Покидышев
5
Зинков
7
Маляров
29
Игнатович
92
Щадин
19
Олейников
22
Самодин
81
Низамутдинов
29
Ежов
4
Горшков
4
Горшков
29
Ежов
33
Сергеев
69
Голенков
69
Голенков
33
Сергеев
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
3
Солдатенков
2
Полуяхтов
70
Кабутов
51
Карпов
51
Карпов
70
Кабутов
8
Гацкан
8
Якуба
8
Якуба
8
Гацкан
92
Щадин
5
Евсеев
5
Евсеев
92
Щадин
19
Олейников
7
Пухов
7
Пухов
19
Олейников
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
81
Низамутдинов
7
Маляров
8
Самсонов
8
Самсонов
7
Маляров
Остались в запасе
Крылья Советов
Шинник
9
Владислав Сарвели
ЦФ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
9
Владислав Сарвели
ЦФ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
Остались в запасе
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Крылья Советов - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
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