Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Iman Mafi - статистика

#19 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йерв
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
1' - 46'
24'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 2
16.10.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
2 : 1
02.10.2022
Йерв
1' - 61'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
18.09.2022
Йерв
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Йерв
2 : 4
11.09.2022
Мольде
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Одд
2 : 1
04.09.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Йерв
0 : 2
27.08.2022
Буде-Глимт
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Стремсгодсет
6 : 0
21.08.2022
Йерв
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Йерв
1 : 0
14.08.2022
Лиллестрем
61' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 1
07.08.2022
Йерв
64' - 90'
66'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Йерв
2 : 5
30.07.2022
Волеренга
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
5 : 0
23.07.2022
Йерв
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Йерв
1 : 2
16.07.2022
Сандефьорд
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 2
10.07.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
1 : 1
06.07.2022
Йерв
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Йерв
1 : 0
02.07.2022
Хаугесунд
Был в запасе
Главные новости
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
13
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+