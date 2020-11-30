Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Чиж - статистика

Арсенал
Завершил карьеру
10 февраля 1997 (29), Берёза
#2 | Защитник
185 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
10
0
0
2
0
Славия-Мозырь
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Арсенал
1 : 0
30.11.2024
Гомель
1' - 67'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Нафтан
0 : 0
24.11.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Арсенал
0 : 0
09.11.2024
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
1 : 0
03.11.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо Мн
2 : 0
29.10.2024
Арсенал
1' - 90'
85'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
3 : 2
20.10.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 4
06.10.2024
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
1' - 90'
29'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 1
14.09.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
04.08.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
05.07.2024
Славия-Мозырь
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
28.06.2024
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
16.06.2024
Минск
1' - 81'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
3 : 3
31.05.2024
Славия-Мозырь
72' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Мн
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
1 : 0
17.05.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
12.05.2024
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 0
04.05.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
86' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
87' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
1' - 27'
4'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
15.03.2024
Днепр
1' - 90'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:20
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
5
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+