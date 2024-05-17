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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Славия-Мозырь
БАТЭ - Славия-Мозырь: обзор матча 17 мая 2024
БАТЭ
17.05.2024, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
15'
А. Залеский (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Славия-Мозырь
Замена
В. Киселев
️️️️
Д. Жульпа
90'
+2
Замена
Е. Осипов
️️️️
В. Сотников
85'
84'
Желтая карточка
Е. Кенжебаев
77'
Замена
Н. Рябых
️️️️
А. Джигеро
72'
Желтая карточка
В. Ложкин
Желтая карточка
А. Ануфриев
67'
65'
Замена
Е. Кенжебаев
️️️️
Ю. Кузнецов
Замена
А. Ануфриев
️️️️
А. Панюков
61'
Замена
К. Черноок
️️️️
З. Гицелев
60'
40'
Замена
Ю. Кузнецов
️️️️
С. Сазончик
40'
Замена
П. Котляров
️️️️
А. Шемрук
40'
Замена
А. Джигеро
️️️️
Р. Грибовский
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Залеский
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
68
Данила Жульпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Славия-Мозырь
30
Артем Сороко
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
БАТЭ
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Александр Ануфриев
АП
17
Кирилл Черноок
АП
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
4-3-2-1
35
Скопец
14
Жимо
55
Аффи
5
Мартынов
14
Пашевич
68
Жульпа
33
Сотников
8
Русенчик
82
Никифоренко
88
Гицелев
11
Панюков
4-1-1-2-2
30
Сороко
27
Чикида
31
Залеский
12
Иванов
2
Шемрук
10
Сазончик
6
Дрош
13
Полоз
88
Кириленко
9
Грибовский
25
Ложкин
33
Сотников
5
Осипов
5
Осипов
33
Сотников
11
Панюков
8
Ануфриев
8
Ануфриев
11
Панюков
88
Гицелев
17
Черноок
17
Черноок
88
Гицелев
68
Жульпа
21
Киселев
21
Киселев
68
Жульпа
10
Сазончик
6
Кузнецов
6
Кузнецов
10
Сазончик
Кузнецов
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
Кузнецов
9
Грибовский
49
Джигеро
49
Джигеро
9
Грибовский
2
Шемрук
17
Котляров
17
Котляров
2
Шемрук
Джигеро
11
Рябых
11
Рябых
Джигеро
Остались в запасе
БАТЭ
Славия-Мозырь
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча БАТЭ - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
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