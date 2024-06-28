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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Гомель
Славия-Мозырь - Гомель: обзор матча 28 июня 2024
Славия-Мозырь
28.06.2024, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Гомель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Гомель
Замена
А. Батищев
️️️️
А. Джигеро
77'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
С. Сазончик
69'
59'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Антилевский
58'
Замена
Д. Козловский
️️️️
И. Грищенко
51'
Замена
П. Назаренко
️️️️
С. Матвейчик
Замена
А. Залеский
️️️️
А. Шемрук
46'
34'
Желтая карточка
Т. Пухов
32'
Желтая карточка
С. Матвейчик
18'
Желтая карточка
А. Рылач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Славия-Мозырь
30
Артем Сороко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
23
Абинур Нурымбет
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
3-2-1-3-1
22
Иваненко
12
Иванов
2
Шемрук
27
Чикида
10
Сазончик
6
Кузнецов
6
Дрош
17
Котляров
49
Джигеро
11
Рябых
25
Ложкин
3-2-2-3
44
Клещук
4
Ращеня
16
Заяц
3
Матвейчик
15
Яцкевич
30
Трояков
2
Рылач
7
Пухов
11
Антилевский
9
Грищенко
11
Эффаге
2
Шемрук
31
Залеский
31
Залеский
2
Шемрук
49
Джигеро
9
Батищев
9
Батищев
49
Джигеро
10
Сазончик
26
Тихоновский
26
Тихоновский
10
Сазончик
3
Матвейчик
91
Назаренко
91
Назаренко
3
Матвейчик
9
Грищенко
15
Козловский
15
Козловский
9
Грищенко
11
Антилевский
8
Ермакович
8
Ермакович
11
Антилевский
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Гомель
30
Артем Сороко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
23
Абинур Нурымбет
АП
37
Роман Давискиба
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
23
Абинур Нурымбет
АП
37
Роман Давискиба
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Славия-Мозырь - Гомель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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