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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Арсенал
Нафтан - Арсенал: обзор матча 24 ноября 2024
Нафтан
24.11.2024, воскресенье, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
Д. Годяев
Замена
D. Nizhnik
️️️️
М. Колядко
89'
Замена
Е. Шедько
️️️️
Е. Кресс
85'
63'
Желтая карточка
А. Агеев
59'
Замена
Е. Бабич
️️️️
Д. Матяш
46'
Замена
К. Волков
️️️️
И. Орешкевич
46'
Замена
Р. Мялковский
️️️️
А. Скшинецкий
41'
Желтая карточка
А. Скшинецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
10
Никита Ершов
ЛВ
99
Руслан Мялковский
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Наумович
5
Лебедев
88
Драбатович
44
Санников
79
Бадоев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
3-4-1-1-1
1
Санько
5
Вегеря
2
Чиж
47
Годяев
66
Агеев
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
13
Орешкевич
11
Ловец
41
Лутик
25
Матяш
7
Колядко
9
9
7
Колядко
52
Кресс
14
Шедько
14
Шедько
52
Кресс
13
Орешкевич
99
Волков
99
Волков
13
Орешкевич
51
Скшинецкий
99
Мялковский
99
Мялковский
51
Скшинецкий
25
Матяш
15
Бабич
15
Бабич
25
Матяш
Остались в запасе
Нафтан
Арсенал
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
30
Артем Сороко
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Нафтан - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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