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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Гомель
Арсенал - Гомель: обзор матча 30 ноября 2024
Арсенал
30.11.2024, суббота, 14:10
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Гомель
36'
Р. Мялковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Гомель
Замена
А. Эдгар
️️️️
Д. Годяев
85'
Желтая карточка
А. Позняк
75'
Замена
Н. Ершов
️️️️
Р. Мялковский
75'
75'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
Ф. Нето
75'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Рылач
68'
Замена
М. Дроздов
️️️️
Р. Давискиба
Замена
А. Позняк
️️️️
А. Чиж
67'
45'
+2
Вторая желтая
Е. Чаговец
Желтая карточка
Д. Лутик
43'
43'
Замена
А. Потапенко
️️️️
В. Яцкевич
ГОЛ! 1:0!
Р. Мялковский
Пас отдал
В. Арутюнян
36'
20'
Желтая карточка
Ф. Нето
13'
Желтая карточка
С. Матвейчик
2'
Желтая карточка
Е. Чаговец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
25
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
15
Егор Бабич
ЛВ
20
Андре Эдгар
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
3-4-2-1
30
Сороко
47
Годяев
2
Чиж
5
Вегеря
99
Волков
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
66
Агеев
99
Мялковский
11
Ловец
41
Лутик
3-2-1-2-2
21
Нечаев
30
Трояков
16
Заяц
3
Матвейчик
15
Яцкевич
3
Чаговец
25
Нето
2
Рылач
37
Давискиба
11
Эффаге
11
Антилевский
2
Чиж
72
Позняк
72
Позняк
2
Чиж
47
Годяев
20
Эдгар
20
Эдгар
47
Годяев
99
Мялковский
10
Ершов
10
Ершов
99
Мялковский
37
Давискиба
27
Дроздов
27
Дроздов
37
Давискиба
15
Яцкевич
17
Потапенко
17
Потапенко
15
Яцкевич
25
Нето
8
Барсуков
8
Барсуков
25
Нето
2
Рылач
8
Ермакович
8
Ермакович
2
Рылач
Остались в запасе
Арсенал
Гомель
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
2
Атила
ПЗ
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
87
Олег Ковалев
ВР
44
Станислав Клещук
ВР
15
Aleksandr Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
2
Атила
ПЗ
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
44
Станислав Клещук
ВР
15
Aleksandr Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Арсенал - Гомель
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
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