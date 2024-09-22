Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Арсенал
Динамо-Брест - Арсенал: обзор матча 22 сентября 2024
Динамо-Брест
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
6'
А. Свирепа
45'
Г. Барковский
61'
Р. Мялковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Арсенал
Замена
Н. Бурак
️️️️
Д. Тве
89'
81'
Замена
Н. Ершов
️️️️
Р. Мялковский
Желтая карточка
S. Essono
70'
Замена
S. Essono
️️️️
Я. Орешкевич
66'
64'
Замена
А. Агеев
️️️️
Атила
64'
Замена
И. Орешкевич
️️️️
К. Волков
64'
Замена
А. Скшинецкий
️️️️
Ю. Ловец
61'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мялковский
Пас отдал
Д. Матяш
59'
Желтая карточка
К. Волков
Желтая карточка
Я. Орешкевич
54'
ГОЛ! 2:0!
Г. Барковский
Пас отдал
А. Вакулич
45'
Желтая карточка
А. Вакулич
39'
29'
Желтая карточка
А. Чиж
ГОЛ! 1:0!
А. Свирепа
Пас отдал
М. Гордейчук
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
2
Давид Тве
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
99
Кирилл Волков
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
89
Вадим Арутюнян
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Козакевич
23
Лях
33
Рахманов
59
Колпачук
7
Свирепа
2
Тве
24
Вакулич
62
Гордейчук
15
Орешкевич
24
Корцов
11
Барковский
3-2-4-1
1
Санько
2
Атила
99
Волков
2
Чиж
5
Вегеря
72
Позняк
11
Ловец
20
Эдгар
99
Мялковский
89
Арутюнян
25
Матяш
15
Орешкевич
87
87
15
Орешкевич
2
Тве
42
Бурак
42
Бурак
2
Тве
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
2
Атила
66
Агеев
66
Агеев
2
Атила
11
Ловец
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
11
Ловец
99
Мялковский
10
Ершов
10
Ершов
99
Мялковский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Арсенал
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
35
Матвей Коврук
ВР
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Динамо-Брест - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Новости команд
Все
Динамо-Брест
Арсенал
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Славии-Мозырь» и «Динамо-Брест» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:57
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозырь» и «Динамо-Брест» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:57
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+