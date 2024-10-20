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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Арсенал
БАТЭ - Арсенал: обзор матча 20 октября 2024
БАТЭ
20.10.2024, воскресенье, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
30'
И. Алексиевич
53'
В. Русенчик
58'
В. Русенчик
44'
Р. Вегеря
55'
Д. Годяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Арсенал
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
85'
Замена
А. Шведчиков
️️️️
Д. Жульпа
83'
Замена
К. Черноок
️️️️
В. Сотников
83'
81'
Замена
А. Скшинецкий
️️️️
В. Арутюнян
81'
Замена
А. Петренко
️️️️
Р. Мялковский
70'
Замена
Е. Сакута
️️️️
Ю. Ловец
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
59'
ГОЛ! 3:2!
В. Русенчик
58'
55'
ГОЛ! 2:2!
Д. Годяев
Пас отдал
Р. Мялковский
ГОЛ! 2:1!
В. Русенчик
Пас отдал
В. Сотников
53'
Желтая карточка
В. Сотников
47'
Замена
З. Гицелев
️️️️
Р. Пилецкий
46'
46'
Замена
Д. Лутик
️️️️
Е. Бабич
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Вегеря
Пас отдал
Ю. Ловец
Желтая карточка
Д. Жульпа
43'
Замена
В. Русенчик
️️️️
И. Алексиевич
36'
ГОЛ! 1:0!
И. Алексиевич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
99
Кирилл Волков
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Скопец
14
Жимо
5
Осипов
55
Аффи
98
Свидинский
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
89
Джикия
3-2-4-1
35
Коврук
99
Волков
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
2
Чиж
20
Эдгар
99
Мялковский
89
Арутюнян
11
Ловец
15
Бабич
13
Алексиевич
8
Русенчик
8
Русенчик
13
Алексиевич
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
27
Пилецкий
88
Гицелев
88
Гицелев
27
Пилецкий
68
Жульпа
9
Шведчиков
9
Шведчиков
68
Жульпа
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
15
Бабич
41
Лутик
41
Лутик
15
Бабич
11
Ловец
77
Сакута
77
Сакута
11
Ловец
99
Мялковский
34
Петренко
34
Петренко
99
Мялковский
Остались в запасе
БАТЭ
Арсенал
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
Главный тренер
Иван Мигаль
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча БАТЭ - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Ясенович
(Минск)
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