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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Арсенал
Динамо Мн - Арсенал: обзор матча 29 октября 2024
Динамо Мн
29.10.2024, вторник, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
28'
Д. Подстрелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Арсенал
87'
Замена
Е. Сакута
️️️️
А. Скшинецкий
85'
Желтая карточка
А. Чиж
Замена
Г. Жердев
️️️️
Д. Подстрелов
84'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
С. Альфред
84'
Замена
П. Седько
️️️️
И. Бахар
75'
71'
Замена
Е. Бабич
️️️️
К. Волков
71'
Замена
А. Эдгар
️️️️
В. Арутюнян
Замена
Д. Куликов
️️️️
Н. Демченко
70'
Желтая карточка
В. Пигас
67'
50'
Желтая карточка
Д. Годяев
46'
Замена
Д. Лутик
️️️️
А. Агеев
Желтая карточка
А. Селява
32'
Желтая карточка
Д. Подстрелов
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Подстрелов
Пас отдал
И. Бахар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
18
Педро Игор
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
20
Андре Эдгар
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
5
Калинин
23
Поляков
32
Пигас
8
Селява
17
Бахар
18
Игор
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
3-4-1
30
Сороко
2
Чиж
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
99
Волков
11
Ловец
8
Демченко
25
Куликов
25
Куликов
8
Демченко
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
89
Арутюнян
20
Эдгар
20
Эдгар
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
77
Сакута
77
Сакута
51
Скшинецкий
99
Волков
15
Бабич
15
Бабич
99
Волков
66
Агеев
41
Лутик
41
Лутик
66
Агеев
Остались в запасе
Динамо Мн
Арсенал
13
Иван Шимакович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Динамо Мн - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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