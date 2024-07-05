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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь: обзор матча 05 июля 2024
Торпедо-БелАЗ
05.07.2024, пятница, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
12'
А. Залеский (П)
19'
М. Мякиш
41'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
Замена
К. Премудров
️️️️
М. Мякиш
84'
Желтая карточка
Д. Левицкий
80'
Замена
А. Бутаревич
️️️️
А. Шукуров
78'
Замена
Н. Пацко
️️️️
И. Руцкий
78'
76'
Желтая карточка
П. Чикида
72'
Замена
А. Батищев
️️️️
С. Тихоновский
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Ковалев
68'
Замена
И. Василевич
️️️️
М. Скавыш
68'
60'
Замена
С. Сазончик
️️️️
А. Джигеро
60'
Замена
А. Чиж
️️️️
Д. Прудник
ГОЛ! 3:0!
М. Скавыш
Пас отдал
В. Побудей
41'
ГОЛ! 2:0!
М. Мякиш
Пас отдал
И. Руцкий
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Залеский
12'
11'
Желтая карточка
С. Тихоновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Славия-Мозырь
22
Евгений Иваненко
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
4-1-3-2
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
13
Залеский
19
Руцкий
6
Мякиш
30
Побудей
10
Шукуров
17
Ковалев
9
Кобет
15
Скавыш
4-1-1-2-2
22
Иваненко
31
Залеский
27
Чикида
4
Прудник
12
Иванов
6
Кузнецов
26
Тихоновский
49
Джигеро
17
Котляров
25
Ложкин
9
Грибовский
10
Шукуров
44
Бутаревич
44
Бутаревич
10
Шукуров
6
Мякиш
6
Премудров
6
Премудров
6
Мякиш
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
19
Руцкий
29
Пацко
29
Пацко
19
Руцкий
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
4
Прудник
2
Чиж
2
Чиж
4
Прудник
26
Тихоновский
9
Батищев
9
Батищев
26
Тихоновский
49
Джигеро
10
Сазончик
10
Сазончик
49
Джигеро
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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