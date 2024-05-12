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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Неман
Славия-Мозырь - Неман: обзор матча 12 мая 2024
Славия-Мозырь
12.05.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Неман
69'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Неман
87'
Замена
В. Космынин
️️️️
Г. Алыкулов
87'
Замена
А. Легчилин
️️️️
О. Евдокимов
84'
Желтая карточка
И. Кухарчик
79'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
П. Савицкий
Замена
Е. Кенжебаев
️️️️
П. Чикида
78'
Замена
С. Сазончик
️️️️
В. Полоз
78'
69'
ГОЛ! 0:1!
П. Савицкий
61'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
46'
Замена
Е. Зубович
️️️️
А. Якимов
38'
Желтая карточка
М. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
30
Артем Сороко
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
49
Александр Джигеро
АП
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Сороко
27
Чикида
12
Иванов
2
Чиж
2
Шемрук
31
Залеский
6
Дрош
88
Кириленко
49
Джигеро
13
Полоз
25
Ложкин
3-3-3-1
1
Белов
22
Пархоменко
55
Лаврик
33
Карпович
4
Васильев
47
Козлов
8
Пантя
88
Савицкий
24
Якимов
15
Евдокимов
11
Алыкулов
13
Полоз
10
Сазончик
10
Сазончик
13
Полоз
27
Чикида
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
27
Чикида
11
Алыкулов
90
Космынин
90
Космынин
11
Алыкулов
15
Евдокимов
46
Легчилин
46
Легчилин
15
Евдокимов
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
88
Савицкий
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Савицкий
24
Якимов
17
Зубович
17
Зубович
24
Якимов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Неман
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Артур Малиевский
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
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1 : 0
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