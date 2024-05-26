Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Динамо Мн
Славия-Мозырь - Динамо Мн: обзор матча 26 мая 2024
Славия-Мозырь
26.05.2024, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
32'
А. Шемрук
19'
Н. Демченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Динамо Мн
90'
+3
Желтая карточка
П. Мелешин
88'
Желтая карточка
Н. Демченко
86'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Т. Мельниченко
Замена
С. Сазончик
️️️️
Ю. Кузнецов
85'
Замена
К. Кириленко
️️️️
В. Полоз
85'
Замена
П. Котляров
️️️️
А. Шемрук
73'
Замена
А. Чиж
️️️️
А. Залеский
73'
71'
Замена
Р. Адеола
️️️️
П. Седько
71'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Д. Подстрелов
Замена
Р. Грибовский
️️️️
А. Джигеро
68'
60'
Желтая карточка
А. Селява
43'
Желтая карточка
А. Гаврилович
ГОЛ! 1:1!
А. Шемрук
Пас отдал
В. Ложкин
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Демченко
Пас отдал
Т. Мельниченко
Желтая карточка
К. Дрош
17'
Желтая карточка
Г. Бугулов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
22
Евгений Иваненко
ВР
30
Артем Сороко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Козлов
27
Чикида
2
Шемрук
28
Бугулов
12
Иванов
6
Кузнецов
31
Залеский
6
Дрош
49
Джигеро
13
Полоз
25
Ложкин
3-1-2-3-1
21
Лапоухов
5
Гаврилович
3
Швецов
5
Рай
8
Селява
20
Школик
7
Быков
98
Подстрелов
8
Демченко
26
Седько
23
Мельниченко
31
Залеский
2
Чиж
2
Чиж
31
Залеский
6
Кузнецов
10
Сазончик
10
Сазончик
6
Кузнецов
2
Шемрук
17
Котляров
17
Котляров
2
Шемрук
13
Полоз
88
Кириленко
88
Кириленко
13
Полоз
49
Джигеро
9
Грибовский
9
Грибовский
49
Джигеро
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
23
Мельниченко
11
Мелешин
11
Мелешин
23
Мельниченко
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо Мн
22
Евгений Иваненко
ВР
30
Артем Сороко
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
22
Евгений Иваненко
ВР
30
Артем Сороко
ВР
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо Мн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Новости команд
Все
Славия-Мозырь
Динамо Мн
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Славии-Мозырь» и «Динамо-Брест» на победу в матче 30-го тура
10:57
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:16
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозырь» и «Динамо-Брест» на победу в матче 30-го тура
10:57
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:16
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+