Матеус Кадорини - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Кадорини
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Кадорини
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коритиба
|7
|2
|0
|1
|0
|Интернасьонал
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -28'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|10.11.2022
|1' -60'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|06.11.2022
|1' -71'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|62'
|03.11.2022
|1' -57'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|28.10.2022
|46' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|60'
|21.10.2022
|46' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|84'
|18.09.2022
|77' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|03.07.2022
|59' -88'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|88'
|25.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)
|20.06.2022
|81' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.05.2022
|1' -46'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)