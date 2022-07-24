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    Матеус Кадорини - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Матеус
    Фамилия Кадорини
    Команда Интернасьонал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коритиба 7 2 0 1 0
    Интернасьонал 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -28' Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    10.11.2022 1' -60' Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    06.11.2022 1' -71' Коритиба (Коритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    62'
    03.11.2022 1' -57' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Коритиба (Коритиба)
    28.10.2022 46' -90' Форталеза (Форталеза) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    60'
    21.10.2022 46' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    84'
    18.09.2022 77' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    27.08.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    14.08.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    24.07.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    21.07.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    03.07.2022 59' -88' Сеара (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    88'
    25.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Коритиба (Коритиба)
    20.06.2022 81' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.05.2022 1' -46' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    18.04.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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