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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Ботафого
Интернасьонал - Ботафого: обзор матча 20 июня 2022
Интернасьонал
20.06.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 3
Завершен
Ботафого
9'
Эденилсон (П)
14'
Ф. Бустос
19'
В. Лопес
59'
Эрисон
90+11'
Уго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Ботафого
90'
+15
Желтая карточка
Л. Пиазон
Красная карточка
Г. Меркадо
90'
+13
90'
+11
ГОЛ! 2:3!
Уго
90'
+3
Желтая карточка
П. де Паула
88'
Желтая карточка
Р. Фернандес
87'
Замена
Д. Борхес
️️️️
В. Лопес
Желтая карточка
К. де Пена
86'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Ф. Бустос
81'
Желтая карточка
Г. Меркадо
76'
74'
Желтая карточка
Клаус
Желтая карточка
Маурисио
68'
Замена
Маурисио
️️️️
Давид
64'
Замена
П. Энрике
️️️️
Мойзес
64'
59'
ГОЛ! 2:2!
Эрисон
Пас отдал
Х. Карли
58'
Желтая карточка
Кайке
Желтая карточка
Мойзес
49'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Патрик
46'
Замена
Алемао
️️️️
Вандерсон
45'
+3
34'
Желтая карточка
Х. Карли
19'
ГОЛ! 2:1!
В. Лопес
Пас отдал
Р. Саравия
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бустос
Пас отдал
А. Патрик
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эденилсон
9'
7'
Красная карточка
Ф. Сампайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Давид
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
20
Ренцо Саравия
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
11
Тайсон
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
38
Kawan
ЦЗ
27
Rikelmi
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
5
Breno
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
4-1-1-3-1
42
Даниэл
27
Мойзес
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
6
Габриэль
88
Эденилсон
7
Давид
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
2-1-5
25
Фернандес
14
Сампайо
3
Карли
12
Пиазон
30
Кайке
99
Эрисон
16
Уго
4
Клаус
70
Лопес
10
Патрик
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Патрик
27
Мойзес
7
Энрике
7
Энрике
27
Мойзес
7
Давид
18
Маурисио
18
Маурисио
7
Давид
14
Бустос
99
Кадорини
99
Кадорини
14
Бустос
94
Вандерсон
9
Алемао
9
Алемао
94
Вандерсон
70
Лопес
20
Борхес
20
Борхес
70
Лопес
Остались в запасе
Интернасьонал
Ботафого
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
28
Liziero
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
38
Kawan
ЦЗ
27
Rikelmi
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
5
Breno
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
28
Liziero
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
38
Kawan
ЦЗ
27
Rikelmi
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
5
Breno
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Интернасьонал - Ботафого
4
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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