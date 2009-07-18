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    Дмитрий Матвиенко - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Матвиенко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 августа 1989 (33 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 17 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2009 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    24.10.2009 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    16.10.2009 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:1 Томь (мол) (Томск)
    02.10.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Раменское (Раменское )
    26.09.2009 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    19.09.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:2 Рубин (мол) (Казань)
    08.08.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    90'
    31.07.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    61'
    24.07.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    18.07.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Химки (мол) (Химки)
    11.07.2009 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    13.06.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    22.05.2009 1' -90' Раменское (Раменское ) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    16.05.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    37'
    10.05.2009 65' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Томь (мол) (Томск)
    01.05.2009 46' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.04.2009 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    3' 56'
    04.04.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.03.2009 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:1 Томь (мол) (Томск)
    14.03.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    48'
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