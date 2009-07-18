|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|17
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2009
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|16.10.2009
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Томь (мол) (Томск)
|02.10.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Раменское (Раменское )
|26.09.2009
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.09.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.08.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|90'
|31.07.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|61'
|24.07.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|18.07.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Химки (мол) (Химки)
|11.07.2009
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.06.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.05.2009
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|16.05.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|37'
|10.05.2009
|65' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Томь (мол) (Томск)
|01.05.2009
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.04.2009
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|3' 56'
|04.04.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.03.2009
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Томь (мол) (Томск)
|14.03.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|48'