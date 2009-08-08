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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Томь (мол)
Зенит (мол) - Томь (мол): обзор матча 08 августа 2009
Зенит (мол)
08.08.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 0
Завершен
Томь (мол)
56'
П. Игнатович
59'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Томь (мол)
+2
Замена
К. Дмитриевский
️️️️
Д. Ефремов
+1
Красная карточка
Д. Матвиенко
Желтая карточка
В. Сушкин
Желтая карточка
А. Орнат
Замена
А. Зобнин
️️️️
Р. Жариков
Замена
А. Орнат
️️️️
П. Игнатович
Замена
В. Гапонов
️️️️
Р. Грохин
Замена
Н. Козлов
️️️️
К. Сашилин
Замена
А. Якимов
️️️️
Д. Воронов
Замена
А. Соснин
️️️️
С. Матяш
Вторая желтая
И. Чеминава
ГОЛ! 2:0!
С. Матяш
ГОЛ! 1:0!
П. Игнатович
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
И. Чеминава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Томь (мол)
89
Алексей Якимов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
3-1-4-2
12
Заболотный
27
Мочалин
5
Чеминава
98
Петров
44
Башкиров
29
Игнатович
77
Петров
20
Комолов
10
Васецкий
99
Канунников
10
Матяш
3-2-3-1
96
Перфильев
42
Туев
15
Вахрушев
4
Воронов
17
Матвиенко
18
Сергеев
85
Ефремов
0
Сашилин
71
Грохин
43
Жариков
29
Игнатович
79
Орнат
79
Орнат
29
Игнатович
10
Матяш
23
Соснин
23
Соснин
10
Матяш
99
Канунников
10
Сушкин
10
Сушкин
99
Канунников
71
Грохин
8
Гапонов
8
Гапонов
71
Грохин
0
Сашилин
51
Козлов
51
Козлов
0
Сашилин
43
Жариков
14
Зобнин
14
Зобнин
43
Жариков
4
Воронов
89
Якимов
89
Якимов
4
Воронов
85
Ефремов
28
Дмитриевский
28
Дмитриевский
85
Ефремов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Томь (мол)
3
Сергей Костин
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
3
Сергей Костин
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Томь (мол)
4
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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Зенит (мол)
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