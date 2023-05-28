Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Rory Macleod - статистика

Данфермлайн
#16 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Мазервелл
3 : 2
28.05.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
24.05.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 1
20.05.2023
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
13.05.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.05.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
22.04.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
09.04.2023
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
18.03.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
04.03.2023
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
18.02.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хартс
3 : 1
04.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Килмарнок
1 : 0
01.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
29.01.2023
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
2 : 2
14.01.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
08.01.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
02.01.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
28.12.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
2 : 2
24.12.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
07.08.2022
Ливингстон
Был в запасе
Главные новости
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
2
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
5
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
1
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+