Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уиллис Фуртадо - статистика

Завершил карьеру
4 сентября 1997 (29)
#7 | Нападающий
182 см
Кабо-Верде
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йерв
18
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Йерв
0 : 2
27.08.2022
Буде-Глимт
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Стремсгодсет
6 : 0
21.08.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Йерв
1 : 0
14.08.2022
Лиллестрем
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 1
07.08.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Йерв
2 : 5
30.07.2022
Волеренга
73' - 90'
75'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
5 : 0
23.07.2022
Йерв
1' - 90'
29'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Йерв
1 : 2
16.07.2022
Сандефьорд
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 2
10.07.2022
Йерв
46' - 90'
73'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
1 : 1
06.07.2022
Йерв
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Йерв
1 : 0
02.07.2022
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Йерв
1 : 2
19.06.2022
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Йерв
0 : 5
29.05.2022
Сарпсборг 08
1' - 65'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Олесунн
2 : 1
25.05.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Йерв
0 : 1
22.05.2022
Одд
1' - 90'
72'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Викинг
3 : 0
16.05.2022
Йерв
1' - 63'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Йерв
1 : 1
08.05.2022
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Волеренга
1 : 0
24.04.2022
Йерв
1' - 72'
8'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Йерв
1 : 0
18.04.2022
Кристиансунд
1' - 85'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Лиллестрем
4 : 0
09.04.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Йерв
1 : 0
03.04.2022
Стремсгодсет
1' - 85'
69'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
7
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+