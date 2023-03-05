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Ильяс Четти
Статистика
Ильяс Четти - статистика
Завершил карьеру
22 января 1995 (31)
#23 | Защитник
176 см
Алжир
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
5 : 0
05.03.2023
Анжер
1' - 46'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1 : 3
25.02.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 1
12.02.2023
Осер
85' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
0 : 0
05.02.2023
Анжер
1' - 66'
63'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
1 : 2
01.01.2023
Лорьян
58' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Аяччо
1 : 0
28.12.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
1 : 2
05.11.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
2 : 0
30.10.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 2
23.10.2022
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
2 : 3
09.10.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0 : 3
30.09.2022
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
0 : 1
18.09.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 1
11.09.2022
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5 : 0
03.09.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 4
31.08.2022
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
3 : 1
28.08.2022
Анжер
46' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 3
21.08.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2 : 2
14.08.2022
Анжер
78' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 0
07.08.2022
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