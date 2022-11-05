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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ланс
Анжер - Ланс: обзор матча 05 ноября 2022
Анжер
05.11.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
87'
М. Блажич
21'
У. Саид
51'
Ф. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Ланс
90'
+2
Желтая карточка
К. Дансо
Замена
В. Таиби
️️️️
Б. Менди
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Блажич
Пас отдал
Н. Бенталеб
87'
86'
Желтая карточка
Б. Самба
85'
Замена
И. Бура
️️️️
Д. Машадо
85'
Замена
Ж. Онана
️️️️
Ж. Гради
Желтая карточка
П. Капелле
77'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Ф. Эль-Мелали
75'
Замена
Х. Абделли
️️️️
А. Эну
74'
72'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Кошта
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Унаи
67'
Замена
А. Сима
️️️️
А. Салама
67'
56'
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Саид
56'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ф. Медина
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Медина
Пас отдал
К. Дансо
21'
ГОЛ! 0:1!
У. Саид
Пас отдал
Ф. Сотока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
8
Химад Абделли
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
17
Луа Опенда
ЦФ
3-2-2-3
75
Фофана
21
Думбия
16
Блажич
22
Хунтонджи
10
Амаду
3
Менди
6
Бенталеб
21
Унаи
28
Эль-Мелали
23
Эну
19
Салама
4-1-1-2-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
20
Машадо
99
Самед
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
22
Саид
7
Сотока
21
Унаи
15
Капелле
15
Капелле
21
Унаи
23
Эну
8
Абделли
8
Абделли
23
Эну
3
Менди
8
Таиби
8
Таиби
3
Менди
28
Эль-Мелали
9
Тиуб
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
19
Салама
19
Сима
19
Сима
19
Салама
2
Медина
21
Айдара
21
Айдара
2
Медина
20
Машадо
14
Бура
14
Бура
20
Машадо
24
Гради
14
Онана
14
Онана
24
Гради
10
Кошта
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Кошта
22
Саид
17
Опенда
17
Опенда
22
Саид
Остались в запасе
Анжер
Ланс
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
Главный тренер
Жеральд Батикль
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Главный тренер
Жеральд Батикль
Статистика матча Анжер - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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