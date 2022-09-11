Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 11 сентября 2022
Анжер
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
9'
А. Эну
69'
С. Буфал (П)
7'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Монпелье
Желтая карточка
А. Бамба
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ферри
Замена
С. Тиуб
️️️️
С. Буфал
87'
83'
Желтая карточка
Л. Леруа
74'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Ж. Шотар
74'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Т. Саванье
73'
Замена
Э. Чато
️️️️
Ф. Сако
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Буфал
69'
66'
Желтая карточка
Б. Камара
Замена
Л. Диони
️️️️
А. Сима
62'
54'
Замена
М. Эстеве
️️️️
М. Сахо
Замена
А. Бамба
️️️️
Я. Валери
40'
27'
Замена
В. Хазри
️️️️
Ф. Мауасса
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Норден
Пас отдал
Ф. Мауасса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-1-2-2-1
75
Фофана
21
Думбия
16
Блажич
22
Хунтонджи
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
21
Унаи
17
Буфал
19
Сима
23
Эну
3-3-2-1-1
21
Камара
6
Жульен
12
Сахо
31
Коцца
77
Сако
13
Шотар
27
Мауасса
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
7
Валери
25
Бамба
25
Бамба
7
Валери
17
Буфал
9
Тиуб
9
Тиуб
17
Буфал
19
Сима
99
Диони
99
Диони
19
Сима
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
12
Сахо
3
Эстеве
3
Эстеве
12
Сахо
10
Саванье
27
Леруа
27
Леруа
10
Саванье
27
Мауасса
10
Хазри
10
Хазри
27
Мауасса
13
Шотар
2
Макуана
2
Макуана
13
Шотар
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Химад Абделли
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Матис Карвальо
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Химад Абделли
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Монпелье
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+