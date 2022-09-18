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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 18 сентября 2022
Ницца
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
43'
Н. Бенталеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Анжер
87'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Унаи
86'
Желтая карточка
Я. Фофана
Замена
Б. Браими
️️️️
Н. Пепе
79'
77'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Эну
67'
Замена
Л. Диони
️️️️
А. Сима
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
65'
Замена
️️️️
С. Диоп
64'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
К. Тюрам
64'
62'
Вторая желтая
С. Буфал
Замена
Х. Будауи
️️️️
Г. Лаборд
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бенталеб
40'
Желтая карточка
С. Буфал
32'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
Красная карточка
Ж. Тодибо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
10
Софьян Диоп
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-2-1-3
1
Булка
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
19
Тюрам
99
Лемина
10
Диоп
9
Делор
9
Лаборд
19
Пепе
4-1-2-2-1
75
Фофана
7
Валери
22
Хунтонджи
16
Блажич
21
Думбия
3
Менди
21
Унаи
6
Бенталеб
19
Сима
17
Буфал
23
Эну
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
19
Тюрам
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
19
Тюрам
9
Лаборд
6
Будауи
6
Будауи
9
Лаборд
19
Пепе
7
Браими
7
Браими
19
Пепе
21
Унаи
15
Капелле
15
Капелле
21
Унаи
23
Эну
9
Тиуб
9
Тиуб
23
Эну
19
Сима
99
Диони
99
Диони
19
Сима
Остались в запасе
Ницца
Анжер
1
Каспер Шмейхель
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Химад Абделли
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Химад Абделли
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ницца - Анжер
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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