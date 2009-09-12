|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:2
|Динамо (Москва)
|45'
|21.11.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|07.11.2009
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:3
|ФК Москва (Москва)
|31.10.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20'
|25.10.2009
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:3
|ФК Москва (Москва)
|18.10.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|03.10.2009
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|ФК Москва (Москва)
|26.09.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:0
|Химки (Химки)
|19.09.2009
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|12.09.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|29.08.2009
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|ФК Москва (Москва)
|22.08.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:1
|Сатурн (Раменское)
|16.08.2009
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|ФК Москва (Москва)
|08.08.2009
|Был в запасе
|ФК Москва (Москва)
|1:3
|Рубин (Казань)
|01.08.2009
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|26.07.2009
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|ФК Москва (Москва)
|19.07.2009
|Был в запасе
|ФК Москва (Москва)
|4:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|26.04.2009
|Был в запасе
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Томь (Томск)
|18.04.2009
|1' -25'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|22'
|11.04.2009
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:1
|Спартак (Москва)
|21.03.2009
|1' -67'
|ФК Москва (Москва)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|14.03.2009
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|ФК Москва (Москва)