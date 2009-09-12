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    Акес Дакоста - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Акес
    Фамилия Дакоста
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Москва 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:2 Динамо (Москва)
    45'
    21.11.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    07.11.2009 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:3 ФК Москва (Москва)
    31.10.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    20'
    25.10.2009 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:3 ФК Москва (Москва)
    18.10.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    03.10.2009 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 ФК Москва (Москва)
    26.09.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 3:0 Химки (Химки)
    19.09.2009 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 ФК Москва (Москва)
    12.09.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    29.08.2009 1' -90' Томь (Томск) 0:0 ФК Москва (Москва)
    22.08.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 3:1 Сатурн (Раменское)
    16.08.2009 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 ФК Москва (Москва)
    08.08.2009 Был в запасе ФК Москва (Москва) 1:3 Рубин (Казань)
    01.08.2009 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:2 ФК Москва (Москва)
    26.07.2009 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 ФК Москва (Москва)
    19.07.2009 Был в запасе ФК Москва (Москва) 4:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    26.04.2009 Был в запасе ФК Москва (Москва) 2:1 Томь (Томск)
    18.04.2009 1' -25' Сатурн (Раменское) 0:1 ФК Москва (Москва)
    22'
    11.04.2009 1' -90' ФК Москва (Москва) 3:1 Спартак (Москва)
    21.03.2009 1' -67' ФК Москва (Москва) 0:0 Ахмат (Грозный)
    14.03.2009 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 ФК Москва (Москва)
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