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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - ФК Москва
ЦСКА - Москва: обзор матча 25 октября 2009
ЦСКА
25.10.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Москва
83'
Т. Нецид
11'
Д. Тарасов
20'
А. Ребко (П)
39'
А. Епуряну
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Москва
ГОЛ! 1:3!
Т. Нецид
Пас отдал
М. Красич
Замена
А. Маренич
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
П. Голышев
️️️️
З. Вукич
Замена
Б. Крунич
️️️️
Д. Тарасов
Замена
Секу
️️️️
Д. Карвальо
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
П. Мамаев
️️️️
Ч. Одиа
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Григорьев
ГОЛ! 0:3!
А. Епуряну
Пас отдал
А. Самедов
Желтая карточка
А. Григорьев
Желтая карточка
Ч. Одиа
Желтая карточка
Д. Тарасов
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ребко
Желтая карточка
И. Акинфеев
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тарасов
Пас отдал
А. Ребко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Чиди Одиа
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Москва
30
Юрий Жевнов
ВР
33
Бранко Илич
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Акес Дакоста
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
Москва
35
Илья Гаврилов
ВР
4
Жеан
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
0
Бранислав Крунич
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
15
Одиа
4
Игнашевич
24
Березуцкий
85
Григорьев
20
Алдонин
5
Шемберас
66
Дзагоев
28
Карвальо
17
Красич
15
Нецид
4-1-3-2
30
Жевнов
20
Дакоста
4
Окоронкво
24
Епуряну
33
Илич
23
Тарасов
19
Самедов
9
Вукич
17
Ребко
88
Чеснаускис
12
Стрелков
85
Григорьев
42
Щенников
42
Щенников
85
Григорьев
15
Одиа
10
Мамаев
10
Мамаев
15
Одиа
28
Карвальо
26
Секу
26
Секу
28
Карвальо
88
Чеснаускис
71
Маренич
71
Маренич
88
Чеснаускис
23
Тарасов
0
Крунич
0
Крунич
23
Тарасов
9
Вукич
72
Голышев
72
Голышев
9
Вукич
Остались в запасе
ЦСКА
Москва
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Хуанде Рамос
4
Жеан
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча ЦСКА - Москва
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
И. Барышников (оба - Москва)
Резервный судья:
М. Лаюшкин (Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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