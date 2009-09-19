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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ФК Москва
Локомотив - Москва: обзор матча 19 сентября 2009
Локомотив
19.09.2009, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Москва
44'
Д. Сычев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Москва
Замена
А. Минченков
️️️️
П. Одемвингие
+3
Замена
О. Кузьмин
️️️️
Д. Торбинский
Замена
А. Маренич
️️️️
П. Голышев
Замена
С. Кайта
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Р. Кочиш
Замена
И. Стрелков
️️️️
М. Якубко
Желтая карточка
Д. Сычев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сычев
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
Т. Дуймович
15'
Желтая карточка
Д. Тарасов
1'
Желтая карточка
М. Якубко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Давид Муджири
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
16
Александр Ставпец
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
2
Родолфо
30
Асатиани
30
Кочиш
19
Дуймович
9
Гатагов
88
Глушаков
6
Торбинский
27
Одемвингие
0
Сычев
4-1-4-1
30
Жевнов
14
Набабкин
4
Окоронкво
33
Илич
20
Дакоста
23
Тарасов
19
Самедов
72
Голышев
7
Шешуков
88
Чеснаускис
26
Якубко
6
Торбинский
23
Кузьмин
23
Кузьмин
6
Торбинский
88
Глушаков
2
Кайта
2
Кайта
88
Глушаков
27
Одемвингие
10
Минченков
10
Минченков
27
Одемвингие
72
Голышев
71
Маренич
71
Маренич
72
Голышев
26
Якубко
12
Стрелков
12
Стрелков
26
Якубко
Остались в запасе
Локомотив
Москва
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Статистика матча Локомотив - Москва
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
В. Кулагин (Москва)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая); "Спорт" 22:40 (в записи)
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